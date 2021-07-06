Источник: сборной Украины по пляжному футболу запретили ехать на чемпионат мира в Москве

Украинская ассоциация футбола (УАФ) и Аcсоциация пляжного футбола Украины (АПФУ) запретили национальной команде ехать на чемпионат мира, который пройдёт в Москве с 21 по 29 августа. Об этом сообщает издание ua.tribuna.com.

На минувшей неделе сборная Украины успешно преодолела отборочные соревнования на чемпионат мира. В турнире примут участие 16 команд, жеребьёвка состоится в Цюрихе (Швейцария) 8 июля.

Действующим чемпионом мира по пляжному футболу является сборная Португалии. В финале ЧМ-2019 португальцы победили национальную команду Италии со счётом 6:4. Сборная России на том турнире стала третьей. В матче за третье место национальная команда победила японцев со счётом 5:4. Турнир проходил в Парагвае.