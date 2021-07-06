В Госдуме отреагировали на информацию о запрете сборной Украины ехать на ЧМ в Москву

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал запрет Украинской ассоциации футбола (УАФ) и Аcсоциации пляжного футбола Украины (АПФУ) ехать национальной команде на чемпионат мира, который пройдёт в Москве с 21 по 29 августа.

«Удивительные события. Решение запретить сборной Украины по пляжному футболу ехать на чемпионат мира в Москву напрямую связано с вмешательством политиков в спорт. Украина прежде всего наказала своих игроков — ребят, которые готовились к этому ЧМ. Все мы понимаем, как сложно они отбирались на пляжный мундиаль. Это ключевое событие для любого спортсмена, а может быть — даже самое знаковое в их карьере. Федерация футбола Украины подставила не только своих футболистов, но и их родителей, тренеров и украинских болельщиков.



Украина проявила трусость. Пусть они не покупают российский газ, но при чём здесь спортсмены? Они не имеют никакого отношения к тем проблемам, которые есть у наших политиков. Это очень странное и неспортивное поведение.



Напомню, ещё недавно в Москве был президент ФИФА, который встретился с нашими руководителями. Он отметил, что подготовка к чемпионату мира проходит на высочайшем уровне. Да и сам Инфантино планирует приехать на финальную часть. То, что украинцы не приедут — это очень странное и политизированное событие».