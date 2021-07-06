Маркевич — о запрете Украине ехать на ЧМ в Москву: через день-два решение может поменяться

Глава комитета сборных украинской ассоциации футбола Мирон Mаркевич прокомментировал новость о запрете национальной команде по пляжному футболу участвовать в чемпионате мира, который пройдёт в Москве.

«Я, наверное, за то, чтобы ехать и играть. Не просто играть, а чтобы там звучал наш гимн. Тем более, что у нас хорошая сборная. Я склоняюсь к тому, что надо ехать и показать хороший результат. Это если брать спортивную составляющую.

Украинцы возмущаются, что мы едем на турнир в Россию, которая ведёт против нас войну? Здесь тоже есть своя правда. И те правы, и те правы. Но можно же поехать и выиграть чемпионат. Я не участвовал в принятии этого решения.

Нужно было отказаться от квалификации, узнав, что турнир пройдёт в Москве? Наверное. Мне тяжело сейчас что-то говорить, я только сегодня об этом прочитал. Всё внимание было сконцентрировано на сборной Украины на Евро. Посмотрим, возможно, через день-два решение поменяется. В первую очередь, от этого страдают футболисты, которые старались и хотели попасть на такой серьёзный форум. Футболисты, наверное, должны были ехать, а болельщики нет. Так мне кажется», — приводит слова Маркевича Tribuna.

Новость по теме Источник: сборной Украины по пляжному футболу запретили ехать на чемпионат мира в Москве