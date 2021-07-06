Маркевич — о запрете Украине ехать на ЧМ в Москву: через день-два решение может поменяться

Глава комитета сборных украинской ассоциации футбола Мирон Mаркевич прокомментировал новость о запрете национальной команде по пляжному футболу участвовать в чемпионате мира, который пройдёт в Москве.
«Я, наверное, за то, чтобы ехать и играть. Не просто играть, а чтобы там звучал наш гимн. Тем более, что у нас хорошая сборная. Я склоняюсь к тому, что надо ехать и показать хороший результат. Это если брать спортивную составляющую.
Украинцы возмущаются, что мы едем на турнир в Россию, которая ведёт против нас войну? Здесь тоже есть своя правда. И те правы, и те правы. Но можно же поехать и выиграть чемпионат. Я не участвовал в принятии этого решения.
Нужно было отказаться от квалификации, узнав, что турнир пройдёт в Москве? Наверное. Мне тяжело сейчас что-то говорить, я только сегодня об этом прочитал. Всё внимание было сконцентрировано на сборной Украины на Евро. Посмотрим, возможно, через день-два решение поменяется. В первую очередь, от этого страдают футболисты, которые старались и хотели попасть на такой серьёзный форум. Футболисты, наверное, должны были ехать, а болельщики нет. Так мне кажется», — приводит слова Маркевича Tribuna.
- 6 июля 2021
-
20:03
-
19:29
-
19:04
-
18:56
-
18:38
-
17:26
-
15:33
-
15:12
-
15:11
-
14:37
-
14:11
-
13:03
-
11:54
-
11:12
-
09:09
-
08:58
-
08:15
- 5 июля 2021
-
18:49
-
18:31
-
16:10
-
15:41
-
14:51
-
14:44
-
14:29
-
13:36
-
11:33
-
10:29
-
09:48
-
09:33
-
08:49
-
08:29
-
08:19
-
01:05
- 4 июля 2021
-
22:00
-
21:15