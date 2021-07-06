Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Шубенков занял третье место на международном старте

Шубенков занял третье место на международном старте
Комментарии

Российский легкоатлет Сергей Шубенков занял третье место на международном турнире в Венгрии в беге на 110 метров с барьерами.

Первое место занял американский спортсмен Грант Холлоуэй, пробежавший 110 метров за 13,08 секунды. Вторым стал испанец Орландо Ортега, отставший от американца на 0,07 секунды. Шубенков проиграл победителю 0,11 секунды.

В прошлом месяце дисциплинарный трибунал в Лондоне оправдал Шубенкова по делу о нарушении антидопинговых правил и признал его невиновным. 21 июня были проведены слушания по этому делу, по итогам которых было признано отсутствие вины бегуна в использовании запрещённого вещества. 23 июня Шубенков победил в предварительном забеге на чемпионате России в Чебоксарах, показав результат 13,32 секунды.

«Почему с нами так поступают?» Как российских легкоатлетов оставляют без Олимпиады в Токио «Почему с нами так поступают?» Как российских легкоатлетов оставляют без Олимпиады в Токио
Новость по теме
Сергей Шубенков и ещё 60 российских легкоатлетов получили нейтральный статус
Новость по теме
Сергей Шубенков выиграл золото чемпионата России в беге на 110 метров с барьерами
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021