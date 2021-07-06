Шубенков занял третье место на международном старте

Российский легкоатлет Сергей Шубенков занял третье место на международном турнире в Венгрии в беге на 110 метров с барьерами.



Первое место занял американский спортсмен Грант Холлоуэй, пробежавший 110 метров за 13,08 секунды. Вторым стал испанец Орландо Ортега, отставший от американца на 0,07 секунды. Шубенков проиграл победителю 0,11 секунды.

В прошлом месяце дисциплинарный трибунал в Лондоне оправдал Шубенкова по делу о нарушении антидопинговых правил и признал его невиновным. 21 июня были проведены слушания по этому делу, по итогам которых было признано отсутствие вины бегуна в использовании запрещённого вещества. 23 июня Шубенков победил в предварительном забеге на чемпионате России в Чебоксарах, показав результат 13,32 секунды.

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