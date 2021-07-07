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Усэйн Болт рассказал, что помешало ему выбежать из 9,50 секунды на стометровке

Усэйн Болт рассказал, что помешало ему выбежать из 9,50 секунды на стометровке
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Легендарный ямайский спринтер Усэйн Болт предположил, что мог бы пробежать стометровку быстрее 9,50 секунды, если бы в его время бегуны использовали современную шипованную обувь, в которой применяется пена, обеспечивающая частичный возврат энергии толчка. По оценкам, это позволяет пробежать стометровку на 0,1 секунды быстрее, рекорд Болта — 9,58 секунды.

«Мы предполагали и обсуждали это, но точно не знаю. Но я бы наверняка пробежал гораздо быстрее (с современной обувью. — Прим. «Чемпионата»). Быстрее 9,5 секунды, это уж точно. Не сомневаюсь», — приводит его слова Guardian.

Усэйн Болт — восьмикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира (рекорд в истории этих соревнований среди мужчин). За время выступлений установил восемь мировых рекордов. В настоящее время является обладателем мировых рекордов в беге на 100 и 200 метров: 9,58 и 19,19 с соответственно, а также в эстафете 4×100 метров в составе сборной Ямайки: 36,84 с.

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