Дворкович: уверен, подготовка Непомнящего к матчу с Карлсеном проходит интенсивно

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович поделился мнением о процессе подготовки российского гроссмейстера Яна Непомнящего к матчу за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.
«Уверен, что подготовка Яна Непомнящего проходит интенсивно. Усилия FIDE максимально сконцентрированы на высочайшем уровне проведения матча — нам это удаётся благодаря партнерству с ЭКСПО Дубай», — приводит слова Дворковича ТАСС.
Матч за мировую шахматную корону пройдёт с 24 ноября по 16 декабря в Дубае (ОАЭ) во время всемирной выставки «Экспо».
Ян Непомнящий — гроссмейстер, чемпион Европы 2010 года, двукратный чемпион России, двукратный победитель командного чемпионата мира в составе команды России.
Магнус Карлсен — чемпион мира по шахматам в трёх категориях: с 2013 года — чемпион мира по классическим шахматам; в 2014-2016, 2019 годах — чемпион мира по рапиду; в 2014-2015, 2017-2019 годах — чемпион мира по блицу.
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