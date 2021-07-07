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Ян Непомнящий лидирует в Grand Chess Tour после первого дня

Ян Непомнящий лидирует в Grand Chess Tour после первого дня
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий единолично лидирует после первого соревновательного дня на этапе серии Grand Chess Tour в Загребе.

По итогам первых трёх туров по быстрым шахматам Непомнящий набрал 5 очков. Далее с тремя баллами следуют Александр Грищук (Россия), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Вишванатан Ананд (Индия), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Антон Коробов (Украина), Иван Сарич (Хорватия), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша). По два очка набрали Аниш Гири и Йорден ван Форест из Нидерландов.

В четверг шахматисты проведут ещё три тура по быстрым шахматам.

Ян Непомнящий — чемпион Европы 2010 года, двукратный чемпион России, двукратный победитель командного чемпионата мира в составе команды России.

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