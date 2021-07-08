Ян Непомнящий отреагировал на пенальти в матче Англия — Дания в полуфинале Евро

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий отреагировал на спорный пенальти в полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными Англии и Дании (2:1 ДВ).

«Это был очень необязательный пенальти, но он возвращается домой. Пока что», — написал Непомнящий в своём «твиттере».

Английские болельщики по ходу Евро-2020 используют лозунг: «футбол возвращается домой», намекая на предстоящее чемпионство родоначальников футбола.

Пенальти в ворота датчан был поставлен после падения нападающего англичан Рахима Стерлинга. Форвард английской команды Гарри Кейн не сумел реализовать 11-метровый удар, однако удачно сыграл на добивании и принёс команде победу.

В финале чемпионата Европы встретятся сборные Италии и Англии. Матч состоится в Лондоне 11 июля.