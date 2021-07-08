Алексей Свирин: мы настроены вскрывать допинг-пробы Б, дата неизвестна

Глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин рассказал о выбранном пути действий в ситуации с обнаружением в допинг-пробе А мельдония у российских гребцов Никиты Моргачёва и Павла Сорина.



«Мы настроены вскрывать допинг-пробы Б, отправили запрос на вскрытие, дата неизвестна. Спортсмены пребывают в шоковом состоянии, учитываем их мнение», – приводит слова Свирина ТАСС.

Вчера стало известно, что российские гребцы Никита Моргачёв и Павел Сорин, которые должны были поехать на летние Олимпийские игры в Токио, попались на допинге. 17 июня они были на сборах в Греции, там у них взяли две пробы на допинг. 1 июля пробу А вскрыли, и оказалось, что в крови спортсменов обнаружен мельдоний. Также сообщается, что Моргачёв и Сорин не понимают, откуда у них в анализах могло оказаться это вещество. Гребцы указывают на некие пищевые добавки, которые они принимали строго по согласованию с тренерским штабом. Моргачёв и Сорин не попали в состав сборной России на Олимпиаду.