Сборная России по пляжному футболу узнала соперников по групповому этапу ЧМ в Москве
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Сборная России по пляжному футболу узнала, с кем ей предстоит встретиться на групповом этапе чемпионата мира. Турнир пройдёт в Москве с 21 по 29 августа.
Россия попала в группу А, её соперниками будут национальные команды США, Парагвая и Японии. В группу В попали Мозамбик, Испания, ОАЭ и Таити, в группу С — Беларусь, Сальвадор, Швейцария и Бразилия, в группу D — Португалия, Оман, Сенегал и Уругвай.
Действующим чемпионом мира по пляжному футболу является сборная Португалии. В финале ЧМ-2019 португальцы победили национальную команду Италии со счётом 6:4. Сборная России на том турнире стала третьей. В матче за третье место национальная команда победила японцев со счётом 5:4. Турнир проходил в Парагвае.
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