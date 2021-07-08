Сборная России по пляжному футболу узнала соперников по групповому этапу ЧМ в Москве

Сборная России по пляжному футболу узнала, с кем ей предстоит встретиться на групповом этапе чемпионата мира. Турнир пройдёт в Москве с 21 по 29 августа.

Россия попала в группу А, её соперниками будут национальные команды США, Парагвая и Японии. В группу В попали Мозамбик, Испания, ОАЭ и Таити, в группу С — Беларусь, Сальвадор, Швейцария и Бразилия, в группу D — Португалия, Оман, Сенегал и Уругвай.

Действующим чемпионом мира по пляжному футболу является сборная Португалии. В финале ЧМ-2019 португальцы победили национальную команду Италии со счётом 6:4. Сборная России на том турнире стала третьей. В матче за третье место национальная команда победила японцев со счётом 5:4. Турнир проходил в Парагвае.