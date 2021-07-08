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Тяжелоатлета Марата Низамутдинова дисквалифицировали на четыре года за допинг

Тяжелоатлета Марата Низамутдинова дисквалифицировали на четыре года за допинг
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Серебряный призёр чемпионата России по тяжёлой атлетике 2015 года Марат Низамутдинов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Федерация тяжёлой атлетики России на основании решения комиссии по предварительному рассмотрению случаев нарушения антидопинговых правил РУСАДА отстранила Низамутдинова за нарушение пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил, то есть за наличие запрещённой субстанции, её метаболитов или маркеров. Дисквалификация считается с 8 июня 2020 года.

Также штангист Виталий Битюцкий был дисквалифицирован РУСАДА на четыре года за то же нарушение антидопинговых правил. Срок его дисквалификации отсчитывается с 19 мая 2020 года.

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