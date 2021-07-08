Международная федерация гребного спорта отреагировала на ситуацию с допингом у россиян

В Международной федерации гребного спорта (World Rowing) высказались о ситуации с обнаружением в допинг-пробе А мельдония у российских гребцов Никиты Моргачёва и Павла Сорина.

«Два гребца из российской мужской парной четвёрки получили положительные результаты антидопинговых тестов. Эти случаи произошли во время внесоревновательного тестирования в июне, после финала олимпийского квалификационного турнира, и последствием для гребцов является немедленное временное отстранение, которое лишает их возможности участия в Играх в Токио. В пробах обоих гребцов был мельдоний.

World Rowing по-прежнему твёрдо и глубоко привержена свободному от допинга спорту и искренне сожалеет об этих случаях. Тем не менее важно отметить, что в соответствии со всемирным антидопинговым кодексом World Rowing не разрешается делать каких-либо комментариев по поводу возможного антидопингового дела, уважая права всех сторон, до завершения процедуры слушаний», — говорится в пресс-релизе World Rowing.