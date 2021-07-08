Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сохранил лидерство на этапе серии Grand Chess Tour в Загребе (Хорватия) после второго соревновательного дня.
Сегодня, 8 июля, Непомнящий добавил в свой актив победу, поражение и ничью. Он выиграл у соотечественника Александра Грищука, сыграл вничью с поляком Яном-Кшиштофом Дудой и уступил хорвату Ивану Шаричу. Грищук после поражения от Непомнящего разошёлся миром с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым и индийцем Вишванатаном Анандом.
После шести туров положение в итоговой турнирной таблице следующее.
1. Ян Непомнящий – 8.
2-4. Максим Вашье-Лаграв, Иван Шарич, Вишванатан Ананд– по 7.
5-6. Аниш Гири, Ян-Кшиштоф Дуда – по 6.
7-9. Александр Грищук, Шахрияр Мамедьяров, Антон Коробов — по 9.
6-9. Фабиано Каруана, Левон Аронян, Теймур Раджабов, Рихард Раппорт — по 8.
10. Йорден ван Форест — 4.
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