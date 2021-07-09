Гарри Каспаров — о своём участии в этапе Гранд-тура: некоторые точно заплачут

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, вошедший в состав участников этапа Гранд-тура в Загребе (Хорватия), заявил, что не намерен возобновлять активную спортивную карьеру. Он получил приглашение от организаторов турнира в Загребе для выступления в блице. На турнир по быстрым шахматам был приглашён хорват Иван Шарич.

«Я завершил карьеру. Я всё ещё помню, как двигать фигуры по доске, но больших ожиданий у меня нет. Сейчас я гораздо лучше организовываю турниры, чем играю в шахматы. Если я буду играть хотя бы в половину своих организаторских способностей, то будет здорово.

Надеюсь, смогу выступить так же хорошо, как Шарич. Я здесь просто, чтобы получить удовольствие. Некоторые точно заплачут", — приводит слова Каспарова Kasparov Chess.

Иван Шарич после шести туров делит второе-четвёртое места.