Гарри Каспаров — о своём участии в этапе Гранд-тура: некоторые точно заплачут

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, вошедший в состав участников этапа Гранд-тура в Загребе (Хорватия), заявил, что не намерен возобновлять активную спортивную карьеру. Он получил приглашение от организаторов турнира в Загребе для выступления в блице. На турнир по быстрым шахматам был приглашён хорват Иван Шарич.
«Я завершил карьеру. Я всё ещё помню, как двигать фигуры по доске, но больших ожиданий у меня нет. Сейчас я гораздо лучше организовываю турниры, чем играю в шахматы. Если я буду играть хотя бы в половину своих организаторских способностей, то будет здорово.
Надеюсь, смогу выступить так же хорошо, как Шарич. Я здесь просто, чтобы получить удовольствие. Некоторые точно заплачут", — приводит слова Каспарова Kasparov Chess.
Иван Шарич после шести туров делит второе-четвёртое места.
- 9 июля 2021
-
10:22
-
09:56
- 8 июля 2021
-
23:09
-
21:22
-
17:23
-
16:47
-
15:32
-
13:15
-
10:15
-
08:39
- 7 июля 2021
-
23:47
-
20:09
-
16:59
-
16:12
-
15:56
-
15:55
-
14:58
-
14:36
-
13:49
-
13:01
-
11:58
-
10:42
-
09:09
- 6 июля 2021
-
22:43
-
21:57
-
20:41
-
20:03
-
19:29
-
19:04
-
18:56
-
18:38
-
17:26
-
15:33
-
15:12
-
15:11