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Гарри Каспаров — о своём участии в этапе Гранд-тура: некоторые точно заплачут

Гарри Каспаров — о своём участии в этапе Гранд-тура: некоторые точно заплачут
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13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, вошедший в состав участников этапа Гранд-тура в Загребе (Хорватия), заявил, что не намерен возобновлять активную спортивную карьеру. Он получил приглашение от организаторов турнира в Загребе для выступления в блице. На турнир по быстрым шахматам был приглашён хорват Иван Шарич.

«Я завершил карьеру. Я всё ещё помню, как двигать фигуры по доске, но больших ожиданий у меня нет. Сейчас я гораздо лучше организовываю турниры, чем играю в шахматы. Если я буду играть хотя бы в половину своих организаторских способностей, то будет здорово.

Надеюсь, смогу выступить так же хорошо, как Шарич. Я здесь просто, чтобы получить удовольствие. Некоторые точно заплачут", — приводит слова Каспарова Kasparov Chess.

Иван Шарич после шести туров делит второе-четвёртое места.

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