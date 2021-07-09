Россиянки стали вторыми в командном первенстве ЧЕ по современному пятиборью

Женская сборная России в составе Гульназ Губайдуллиной, Аделины Ибатуллиной и Софии Козловой стала серебряным призёром чемпионата Европы по современному пятиборью в командном первенстве. Победу одержала сборная Венгрии.
В личном турнире Губайдуллина финишировала четвёртой. Золотую медаль завоевала Ева Серапинайте из Литвы. Призёрами стали Бланка Гузи и Шаролта Шимон из Венгрии. Губайдуллина провалила фехтование, одержав всего 5 побед, которые принесли ей 162 очка.
Современное пятиборье. Чемпионат Европы. Нижний Новгород
Женщины. Личное первенство
1. Ева Серапинайте (Литва) – 1376.
2. Бланка Гузи (Венгрия) – 1369.
3. Шаролта Шимон (Венгрия) – 1361.
4. Гульназ Губайдуллина (Россия) – 1332.
5. Ирина Хохлова (Украина) – 1326.
6. Аделина Ибатуллина (Россия) – 1326. …
18. София Козлова (Россия) – 1242…
23. Анастасия Чистякова (Россия) – 1010.
Командное первенство
1. Венгрия (Шаролта Шимон, Бланка Гузи, Камилла Рети) – 4010.
2. Россия (Аделина Ибатуллина, Гульназ Губайдуллина, София Козлова) – 3900.
3. Италия (Аурора Тоньетти, Франческа Тоньетти, Ирена Прамполини) – 3845.
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