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Россиянки стали вторыми в командном первенстве ЧЕ по современному пятиборью

Женская сборная России в составе Гульназ Губайдуллиной, Аделины Ибатуллиной и Софии Козловой стала серебряным призёром чемпионата Европы по современному пятиборью в командном первенстве. Победу одержала сборная Венгрии.

В личном турнире Губайдуллина финишировала четвёртой. Золотую медаль завоевала Ева Серапинайте из Литвы. Призёрами стали Бланка Гузи и Шаролта Шимон из Венгрии. Губайдуллина провалила фехтование, одержав всего 5 побед, которые принесли ей 162 очка.

Современное пятиборье. Чемпионат Европы. Нижний Новгород

Женщины. Личное первенство

1. Ева Серапинайте (Литва) – 1376.

2. Бланка Гузи (Венгрия) – 1369.

3. Шаролта Шимон (Венгрия) – 1361.

4. Гульназ Губайдуллина (Россия) – 1332.

5. Ирина Хохлова (Украина) – 1326.

6. Аделина Ибатуллина (Россия) – 1326. …

18. София Козлова (Россия) – 1242…

23. Анастасия Чистякова (Россия) – 1010.

Командное первенство

1. Венгрия (Шаролта Шимон, Бланка Гузи, Камилла Рети) – 4010.

2. Россия (Аделина Ибатуллина, Гульназ Губайдуллина, София Козлова) – 3900.

3. Италия (Аурора Тоньетти, Франческа Тоньетти, Ирена Прамполини) – 3845.