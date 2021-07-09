«Много хочешь, мало получишь». Пятиборка Гульназ Губайдуллина — о выступлении на ЧЕ

Чемпионка мира 2017 года по современному пятиборью россиянка Гульназ Губайдуллина объяснила, почему не сумела подняться на пьедестал почёта чемпионата Европы в Нижнем Новгороде.

Губайдуллина неудачно выступила в фехтовании и потеряла время на огневом рубеже, пока искала свою створку с пистолетом, и в итоге стала четвёртой.

«Обычно на международных стартах в районе пола стоят разделители между спортсменами, мы подбегаем, ориентируемся по номерам и стреляем. Здесь, к сожалению, этого не было, очень надеюсь, что на соревнованиях мальчиков это исправят. Так получилось, что я настраивалась на четвёртую стрельбу и пробежала мимо. Долго искала свой пистолет, они одинаковые, отличить было сложно. И мне долго подсказывали, в какую створку надо бежать.

После того, как я сориентировалась, собрала мысли, прошло много времени. Если бы не это, можно было спокойно отстрелять, выбежать третьей и побороться за второе место. Но такое случается, когда выступаешь на пределе, мозг отключается, все делаешь на автомате.

Фехтование — моя большая ошибка. Есть такая поговорка — много хочешь, мало получишь. Так и получилось. Хотела максимально хорошо выступить в фехтовании. В итоге сама себе и навредила.

Хорошо, что это произошло в фехтовании сейчас и здесь. У нас есть возможность исправиться и подготовиться на все сто процентов, чтобы поехать на Олимпиаду и сделать всё лучше, чем здесь, и лучше, чем я делала весь год», — приводит слова Губайдуллиной «РИА Новости».