Михаил Акименко выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако в прыжках в высоту

Российский легкоатлет Михаил Акименко одержал победу в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Монако.



Акименко и канадец Джанго Ловетт показали одинаковый результат, преодолев планку на высоте 2,29 метра. Причём оба все предыдущие высоты брали с первой попытки, а на высоту 2,32 метра совершили три безуспешных захода. Для выявления победителя была назначена перепрыжка. Акименко взял высоту, а Ловетт – нет.

Лидеры мирового сезона: белорус Максим Недосеков, россиянин Илья Иванюк и украинец Андрей Проценко, остановились на высоте 2,25 метра. При этом Недосеков по попыткам опередил конкурентов и стал бронзовым призёром, Иванюк и Проценко поделили четвёртое место. Отметим, что Иванюк после высоты 2,25 метра досрочно завершил соревнования.

Акименко и Иванюк вошли в десятку российских легкоатлетов, которые примут участие в Олимпийских играх в Токио.