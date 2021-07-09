Чемпионка мира в прыжках с шестом российская легкоатлетка Анжелика Сидорова завоевала серебро на этапе Бриллиантовой лиги в Монако. Победительницей стала американка Кэти Нэйджотт – единственная, кому покорилась планка на высоте 4,90 метра.

Сидорова с первой попытки взяла высоты 4,50, 4,70 и 4,80 метра. Не справившись с высотой 4,90 с первой попытки, россиянка перенесла две оставшиеся попытки на 4,96 (выше лучшего результата сезона в мире, принадлежащего Нэйджотт), но как и американка не смогла покорить эту высоту. Третье место заняла гречанка Екатерини Стефаниди (4,80), уступившая Сидоровой по количеству попыток.

Ещё одна представительница России Полина Кнороз не сумела взять стартовую высоту 4,50 м.