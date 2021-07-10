В допинг-пробах четырёх российских тяжелоатлетов нашли запрещённые вещества

В допинг-пробах четырёх спортсменов, выступавших на чемпионате России по тяжёлой атлетике в Ханты-Мансийске, нашли запрещённые вещества. Имена тяжелоатлетов не раскрываются. В результате чего федерации-нарушители на год лишились аккредитаций.
«Если мы не примем серьёзных мер, пострадает вся тяжёлая атлетика. Не все регионы понимают серьёзность ситуации и осознают ответственность. Это не только неуважение к ФТАР, но и к президенту страны, государству и т.д. Ещё раз призываю всех быть едиными и следовать курсу ФТАР! Спасибо всем, кто это сделал», — приводит слова президента Федерации тяжёлой атлетики России Максима Агапитова пресс-служба ФТАР.
Ранее за нарушение антидопинговых правил на четыре года был дисквалифицирован серебряный призёр чемпионата России по тяжёлой атлетике 2015 года Марат Низамутдинов.
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