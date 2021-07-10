Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В допинг-пробах четырёх российских тяжелоатлетов нашли запрещённые вещества

В допинг-пробах четырёх российских тяжелоатлетов нашли запрещённые вещества
Аудио-версия:
Комментарии

В допинг-пробах четырёх спортсменов, выступавших на чемпионате России по тяжёлой атлетике в Ханты-Мансийске, нашли запрещённые вещества. Имена тяжелоатлетов не раскрываются. В результате чего федерации-нарушители на год лишились аккредитаций.

«Если мы не примем серьёзных мер, пострадает вся тяжёлая атлетика. Не все регионы понимают серьёзность ситуации и осознают ответственность. Это не только неуважение к ФТАР, но и к президенту страны, государству и т.д. Ещё раз призываю всех быть едиными и следовать курсу ФТАР! Спасибо всем, кто это сделал», — приводит слова президента Федерации тяжёлой атлетики России Максима Агапитова пресс-служба ФТАР.

Ранее за нарушение антидопинговых правил на четыре года был дисквалифицирован серебряный призёр чемпионата России по тяжёлой атлетике 2015 года Марат Низамутдинов.

Новость по теме
Тяжелоатлета Марата Низамутдинова дисквалифицировали на четыре года за допинг
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021