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Гарри Каспаров набрал пол-очка в девяти партиях блицтурнира Grand Chess Tour в Загребе

Гарри Каспаров набрал пол-очка в девяти партиях блицтурнира Grand Chess Tour в Загребе
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сохранил лидерство на этапе серии Grand Chess Tour в Загребе (Хорватия) после рапида и первого игрового дня в блиц. На второе место поднялся француз Максим Вашье-Лаграв, который отстаёт от россиянина на пол-очка. Ещё один российский участник Александр Грищук занимает шестое место.

Неудачно выступил в первый день блицтунира Гарри Каспаров, которому удалось свести вничью только одну из девяти партий (против Грищука). В поединке с Шахрияром Мамедьяровым из Азербайджана Каспаров получил проигрышную позицию и сдался уже после седьмого хода.

Ещё 9 партий в блиц будут сыграны завтра, 11 июля.

Турнирное положение

1. Ян Непомнящий – 17.
2. Максим Вашье-Лаграв – 16,5.
3. Аниш Гири – 15,5.
4-5. Вишванатан Ананд, Ян-Кшиштоф Дуда – по 14,5.
6-7. Александр Грищук, Шахрияр Мамедьяров – по 13.
8. Антон Коробов – 11,5.
9. Иван Шарич (не участвует в блице)– 10.
10. Йорден ван Форест – 9.
11. Гарри Каспаров – 0,5.

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