Гарри Каспаров набрал пол-очка в девяти партиях блицтурнира Grand Chess Tour в Загребе

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сохранил лидерство на этапе серии Grand Chess Tour в Загребе (Хорватия) после рапида и первого игрового дня в блиц. На второе место поднялся француз Максим Вашье-Лаграв, который отстаёт от россиянина на пол-очка. Ещё один российский участник Александр Грищук занимает шестое место.



Неудачно выступил в первый день блицтунира Гарри Каспаров, которому удалось свести вничью только одну из девяти партий (против Грищука). В поединке с Шахрияром Мамедьяровым из Азербайджана Каспаров получил проигрышную позицию и сдался уже после седьмого хода.

Ещё 9 партий в блиц будут сыграны завтра, 11 июля.



Турнирное положение



1. Ян Непомнящий – 17.

2. Максим Вашье-Лаграв – 16,5.

3. Аниш Гири – 15,5.

4-5. Вишванатан Ананд, Ян-Кшиштоф Дуда – по 14,5.

6-7. Александр Грищук, Шахрияр Мамедьяров – по 13.

8. Антон Коробов – 11,5.

9. Иван Шарич (не участвует в блице)– 10.

10. Йорден ван Форест – 9.

11. Гарри Каспаров – 0,5.