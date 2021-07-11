Дина Аверина выиграла все золотые медали Кубка вызова в отдельных упражнениях
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В Москве завершился Кубок мирового вызова по художественной гимнастике, ставший заключительным турниром перед Олимпиадой в Токио, которая пройдёт с 23 июля по 8 августа.
В заключительный день соревнований были разыграны медали в финалах отдельных видов упражнений. В активе сборной России всё золото и серебро индивидуальной программы, а также обе золотые медали в групповых упражнениях (с пятью мячами, а также с тремя обручами и двумя парами булав).
Все золотые медали в отдельных упражнениях (с обручем, мячом, булавами и лентой) завоевала Дина Аверина. Всё серебро — Лала Крамаренко. Екатерина Веденеева из Словении стала бронзовым призёром в упражнениях с мячом, булавами и лентой, Елизавета Полстяная из Латвии — с обручем.
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