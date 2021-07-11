Вашье-Лаграв выиграл этап Grand Chess Tour в Загребе, Каспаров — последний

Максим Вашье-Лаграв стал победителем этапа серии Grand Chess Tour в Загребе (Хорватия). В отличие от конкурентов, француз успешно провёл партии заключительного дня соревнований и уверенно выиграл.
Лидировавший перед заключительным днём победитель первого этапа (рапида) россиянин Ян Непомнящий набрал только три очка в девяти партиях в блиц и остался за чертой призёров соревнований. Александр Грищук занял седьмое место, а Гарри Каспаров, участвовавший только в блицтурнире, стал последним. Если в первый день соревнований он набрал пол-очка в девяти партиях, то во второй — 2 очка.
Итоговое турнирное положение
1. Максим Вашье-Лаграв – 23.
2. Вишванатан Ананд – 21.
3. Аниш Гири – 20,5.
4-5. Ян Непомнящий, Ян-Кшиштоф Дуда – по 20.
6. Шахрияр Мамедьяров – 19.
7. Александр Грищук – 18.
8. Антон Коробов – 15,5.
9. Йорден ван Форест – 10,5.
10. Иван Шарич (не участвовал в блице) – 10.
11. Гарри Каспаров – 2,5.
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