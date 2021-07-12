«С моим волком». Юлия Ефимова опубликовала снимок с фотосессии

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка представила студийное фото, на котором она запечатлена вместе со своей собакой Джаспером.
«С моим волком», — написала Ефимова.
Пост доступен в «инстаграме» Юлии Ефимовой
Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые). Кроме того, Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях: у российской спортсменки 15 медалей. Победа Ефимовой на дистанции 50 м брассом в Риме в 2009 году стала первой победой в бассейне для российского женского плавания на чемпионатах мира.
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