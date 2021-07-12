Ян Непомнящий отреагировал на исход финала Евро-2020

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал итог финала футбольного Евро-2020. В матче за титул на «Уэмбли» встретились сборные Англии и Италии. Основное и дополнительное время завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти победу одержали итальянцы — 3:2.
«В конце концов до возвращения домой было не так уж далеко», — написал Непомнящий в своём «твиттере», добавив хэштег «финал Евро-2020».
Английские болельщики по ходу Евро-2020 использовали лозунг «Футбол возвращается домой», намекая на потенциальное чемпионство родоначальников футбола.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.
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