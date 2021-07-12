Петер Саган снялся с «Тур де Франс» и перенёс операцию на колене

Трёхкратный чемпион мира словацкий велогонщик Bora-Hansgrohe Петер Саган, который снялся с «Тур де Франс» после 11-го этапа, успешно перенёс операцию на колене.

Травму Саган получил в результате падения на третьем этапе веломногодневки. Он продолжил выступление в многодневке, но позже вынужден был завершить гонку досрочно.

«На третьем этапе цепь ударила меня по колену и вошла в кожу над коленной чашечкой, оставив глубокую рану. Мы очистили рану насколько возможно, чтобы избежать заражения из-за грязи от цепного масла. Однако через несколько дней в бурсе выше коленной чашечки развилось воспаление, и, к сожалению, мне пришлось сняться с Тура», — приводит слова Сагана пресс-служба команды Bora-Hansgrohe.

«Мы сделали всё возможное на месте во время Тура, но даже лечение антибиотиками не смогло предотвратить воспаление. Был единственный вариант — сняться с гонки и удалить бурсу хирургическим путём. К счастью, это была только поверхностная инфекция, и коленный сустав не пострадал. Операция прошла хорошо, и я думаю, что Петер сможет начать лёгкие тренировки уже через пару дней», — сказал врач команды.