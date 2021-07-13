Капитан «Динамо-Синары» завершила карьеру из-за травмы колена

Директор волгоградского гандбольного клуба «Динамо-Синара» Стелла Вартанян сообщила, что капитан команды Екатерина Литвинова приняла решение завершить карьеру.
«Завершила выступления Екатерина Литвинова. Она долго не могла восстановиться после травмы колена. У неё закончился контракт, и мы не стали его продлевать. Контракт закончился у Колодяжной. Она приняла решение выступать за Майкоп. Приобретений на сегодня пока нет.
Что касается предстоящего сезона, то я с оптимизмом смотрю в будущее. Верю в своих девчонок и всегда говорю, что наши лучше всех. Недаром в номинации „Открытие сезона“ по версии ФГР все претендентки — наши воспитанницы. Прошел год, мы стали старше, набрались опыта и, надеюсь, в новом сезоне сможем удивить соперников», — цитирует Вартанян пресс-служба «Динамо-Синары» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
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