РУСАДА с начала года открыло 38 дел о возможных нарушениях антидопинговых правил
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые шесть месяцев 2021 года инициировало 38 дел о возможных нарушениях антидопинговых правил.
«В июне 2021 года отделом по обработке результатов было открыто 13 дел о возможном нарушении антидопинговых правил», — приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.
За 12 месяцев 2020 года Российское антидопинговое агентство выявило 108 возможных нарушений. Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, фамилии нарушителей могут быть обнародованы только после окончания расследования.
В 2019 году РУСАДА выявило 202 случая возможных нарушений спортсменами антидопинговых правил, в 2018-м — 146.
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