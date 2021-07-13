РУСАДА с начала года открыло 38 дел о возможных нарушениях антидопинговых правил

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые шесть месяцев 2021 года инициировало 38 дел о возможных нарушениях антидопинговых правил.

«В июне 2021 года отделом по обработке результатов было открыто 13 дел о возможном нарушении антидопинговых правил», — приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.

За 12 месяцев 2020 года Российское антидопинговое агентство выявило 108 возможных нарушений. Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, фамилии нарушителей могут быть обнародованы только после окончания расследования.

В 2019 году РУСАДА выявило 202 случая возможных нарушений спортсменами антидопинговых правил, в 2018-м — 146.