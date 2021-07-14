Украинка Марина Бех-Романчук выиграла этап Бриллиантовой лиги
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Украинка Марина Бех-Романчук завоевала золотую награду на этапе Бриллиантовой лиги в британском Гейтсхеде по прыжкам в длину.
В финале украинка показала результат 6,67 м. На втором месте расположилась представительница Испании Малайка Михамбо, которая показала результат 6,65 м. Замкнула призовую тройку испанка Фатима Диаме, показав результат в 6,46 м.
Прыжки в длину. Результаты.
1. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6,67 м
2. Малайка Михамбо (Испания) – 6,65 м
3. Фатима Диаме (Испания) – 6,46 м
Следующим турниром для Бех-Романчук станут Олимпийские игры в Токио. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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