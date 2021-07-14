Прыгун с шестом Тимур Моргунов со второй попытки получил нейтральный статус
Поделиться
Российский прыгун с шестом Тимур Моргунов получил нейтральный статус и с этого момента сможет выступать на международных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
Изначально антидопинговая панель World Athletics отклонила заявку Моргунова. После этого Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) отправила в World Athletics письмо с просьбой в срочном порядке ещё раз рассмотреть заявку на нейтральный статус Моргунова.
Отметим, что нейтральный статус, помимо Моргунова, получили ещё 19 российских легкоатлетов.
24-летний Моргунов — серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года в прыжках с шестом, чемпион России (2017 год).
Комментарии
- 14 июля 2021
-
18:50
-
18:32
-
18:21
-
17:44
-
17:30
-
16:03
-
15:38
-
13:48
-
10:23
-
02:10
-
00:31
- 13 июля 2021
-
23:24
-
22:07
-
21:54
-
21:06
-
19:55
-
19:20
-
17:26
-
16:32
-
10:14
-
08:40
-
07:33
-
01:52
-
00:25
- 12 июля 2021
-
21:56
-
19:43
-
19:01
-
10:29
-
08:46
-
00:20
- 11 июля 2021
-
20:37
-
19:19
-
18:43
-
18:10
-
17:22
Партнерский контент