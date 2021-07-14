Прыгун с шестом Тимур Моргунов со второй попытки получил нейтральный статус

Российский прыгун с шестом Тимур Моргунов получил нейтральный статус и с этого момента сможет выступать на международных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Изначально антидопинговая панель World Athletics отклонила заявку Моргунова. После этого Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) отправила в World Athletics письмо с просьбой в срочном порядке ещё раз рассмотреть заявку на нейтральный статус Моргунова.

Отметим, что нейтральный статус, помимо Моргунова, получили ещё 19 российских легкоатлетов.

24-летний Моргунов — серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года в прыжках с шестом, чемпион России (2017 год).