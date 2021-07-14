Усэйн Болт высказался о дисквалификации американки Ричардсон за употребление каннабиса

Легендарный ямайский спринтер Усэйн Болт высказался о дисквалификации американской легкоатлетки Ша’Карри Ричардсон. Спортсменка была отстранена на месяц за употребление каннабиса и не сможет выступить на Олимпиаде в Токио (Япония) в беге на 100 метров, так как её квалификационный результат был аннулирован.
«Надеюсь, она извлечёт из этого урок и продолжит соревноваться. Я знаю, она через много прошла, но надеюсь, у неё получится переориентировать свою карьеру в правильное русло, потому что она действительно очень талантливая спортсменка.
Я всегда пытался донести до людей, что правила есть правила. Я делал это на протяжении многих лет. Касаемо наркотиков – мне нечего сказать, опять же правила есть правила», — приводит слова Болта The Citizen.
Усэйн Болт — восьмикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира (рекорд в истории этих соревнований среди мужчин). За время выступлений установил восемь мировых рекордов. В настоящее время является обладателем мировых рекордов в беге на 100 и 200 метров: 9,58 и 19,19 с соответственно, а также в эстафете 4×100 метров в составе сборной Ямайки: 36,84 с.
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