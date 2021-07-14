Прыгун с шестом Моргунов прокомментировал получение нейтрального статуса

Российский прыгун с шестом Тимур Моргунов поделился эмоциями после получения нейтрального статуса от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

«Эмоции от получения нейтрального статуса очень яркие, я вообще сегодня не ожидал его получить. О нейтральном статусе спортсменам обычно становилось известно в понедельник-вторник или в пятницу. Ориентировался на эти дни. Надежда была, но с каждым днём всё сильнее угасала. Сегодня мне об этом сообщил менеджер, я очень обрадовался. Теперь есть возможность тренироваться хотя бы к какому-то старту, ведь до этого я тренировался в неизвестности. Буду улучшать прыжки, стараться показать достойный результат в сезоне.

Сейчас у меня отдых, да и везде будет затишье из-за Олимпийских игр. Разговаривал с менеджером, она сказала, что все старты сезона, где есть шест, меня ждут и приглашают. Поэтому будем выбирать, обсуждать с тренером и менеджером, собирать как можно больше соревнований, чтобы получить международный опыт», — приводит слова Моргунова ТАСС.

24-летний Моргунов — серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года в прыжках с шестом, чемпион России (2017 год).