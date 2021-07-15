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Магнус Карлсен и Сергей Карякин узнали соперников во втором раунде Кубка мира в Сочи

Магнус Карлсен и Сергей Карякин узнали соперников во втором раунде Кубка мира в Сочи
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На Кубке мира по шахматам в Сочи завершился первый круг, и ведущие гроссмейстеры узнали соперников по второму раунду. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен сыграет с хорватом Сашей Мартиновичем. Представитель США Фабиано Каруана встретится с Сусанто Мегаранто из Индонезии.

Шахматы. Кубок мира. Сочи. 1/64 финала. Пары с участием россиян
Евгений Алексеев (Россия) — Радослав Войташек (Польша).
Максим Матлаков (Россия) — Хьёрвар Стейнн Гретарссон (Исландия).
Даниил Дубов (Россия) — Гукеш Доммараджу (Индия).
Владимир Малахов (Россия) — Даниеле Вокатуро (Италия).
Андрей Есипенко (Россия) — Тхай Дай Ван Нгуен (Чехия).
Павел Понкратов (Россия) — Юрий Кузубов (Украина).
Александр Грищук (Россия) — Федерико Перес Понса (Аргентина).
Евгений Томашевский (Россия) — Иниян Паннеерселвам (Индия).
Александр Предке (Россия) — Васиф Дурарбейли (Азербайджан).
Борис Савченко (Россия) — Аниш Гири (Нидерланды).
Алексей Сарана (Россия) — Владислав Ковалёв (ФИДЕ).
Дмитрий Яковенко (Россия) — Тимур Гареев (США).
Владимир Федосеев (Россия) — Аксель Бахманн (Парагвай).
Санан Сюгиров (Россия) — Нихал Сарин (Индия).
Дмитрий Андрейкин (Россия) — Эмре Джан (Турция).
Давид Паравян (Россия) — Александр Онищук (США).
Кирилл Алексеенко (Россия) — Михал Красенков (Польша).
Володар Мурзин (Россия) — Владислав Артемьев (Россия).
Григорий Опарин (Россия) — Богдан-Даньел Дяк (Румыния).
Сергей Карякин (Россия) — Шамсиддин Вохидов (Узбекистан).
Никита Витюгов (Россия) — Войцех Плат (Чехия).
Пётр Свидлер (Россия) — Пабло Салинас Эррера (Чили).
Александр Мотылёв (Россия) — Ринат Юмабаев (Казахстан).

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