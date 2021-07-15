Магнус Карлсен и Сергей Карякин узнали соперников во втором раунде Кубка мира в Сочи

На Кубке мира по шахматам в Сочи завершился первый круг, и ведущие гроссмейстеры узнали соперников по второму раунду. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен сыграет с хорватом Сашей Мартиновичем. Представитель США Фабиано Каруана встретится с Сусанто Мегаранто из Индонезии.
Шахматы. Кубок мира. Сочи. 1/64 финала. Пары с участием россиян
Евгений Алексеев (Россия) — Радослав Войташек (Польша).
Максим Матлаков (Россия) — Хьёрвар Стейнн Гретарссон (Исландия).
Даниил Дубов (Россия) — Гукеш Доммараджу (Индия).
Владимир Малахов (Россия) — Даниеле Вокатуро (Италия).
Андрей Есипенко (Россия) — Тхай Дай Ван Нгуен (Чехия).
Павел Понкратов (Россия) — Юрий Кузубов (Украина).
Александр Грищук (Россия) — Федерико Перес Понса (Аргентина).
Евгений Томашевский (Россия) — Иниян Паннеерселвам (Индия).
Александр Предке (Россия) — Васиф Дурарбейли (Азербайджан).
Борис Савченко (Россия) — Аниш Гири (Нидерланды).
Алексей Сарана (Россия) — Владислав Ковалёв (ФИДЕ).
Дмитрий Яковенко (Россия) — Тимур Гареев (США).
Владимир Федосеев (Россия) — Аксель Бахманн (Парагвай).
Санан Сюгиров (Россия) — Нихал Сарин (Индия).
Дмитрий Андрейкин (Россия) — Эмре Джан (Турция).
Давид Паравян (Россия) — Александр Онищук (США).
Кирилл Алексеенко (Россия) — Михал Красенков (Польша).
Володар Мурзин (Россия) — Владислав Артемьев (Россия).
Григорий Опарин (Россия) — Богдан-Даньел Дяк (Румыния).
Сергей Карякин (Россия) — Шамсиддин Вохидов (Узбекистан).
Никита Витюгов (Россия) — Войцех Плат (Чехия).
Пётр Свидлер (Россия) — Пабло Салинас Эррера (Чили).
Александр Мотылёв (Россия) — Ринат Юмабаев (Казахстан).
- 15 июля 2021
-
08:38
-
00:04
- 14 июля 2021
-
23:31
-
22:32
-
22:08
-
21:15
-
18:50
-
18:32
-
18:21
-
17:44
-
17:30
-
16:03
-
15:38
-
13:48
-
10:23
-
02:10
-
00:31
- 13 июля 2021
-
23:24
-
22:07
-
21:54
-
21:06
-
19:55
-
19:20
-
17:26
-
16:32
-
10:14
-
08:40
-
07:33
-
01:52
-
00:25
- 12 июля 2021
-
21:56
-
19:43
-
19:01
-
10:29
-
08:46