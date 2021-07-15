Магнус Карлсен и Сергей Карякин узнали соперников во втором раунде Кубка мира в Сочи

На Кубке мира по шахматам в Сочи завершился первый круг, и ведущие гроссмейстеры узнали соперников по второму раунду. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен сыграет с хорватом Сашей Мартиновичем. Представитель США Фабиано Каруана встретится с Сусанто Мегаранто из Индонезии.

Шахматы. Кубок мира. Сочи. 1/64 финала. Пары с участием россиян

Евгений Алексеев (Россия) — Радослав Войташек (Польша).

Максим Матлаков (Россия) — Хьёрвар Стейнн Гретарссон (Исландия).

Даниил Дубов (Россия) — Гукеш Доммараджу (Индия).

Владимир Малахов (Россия) — Даниеле Вокатуро (Италия).

Андрей Есипенко (Россия) — Тхай Дай Ван Нгуен (Чехия).

Павел Понкратов (Россия) — Юрий Кузубов (Украина).

Александр Грищук (Россия) — Федерико Перес Понса (Аргентина).

Евгений Томашевский (Россия) — Иниян Паннеерселвам (Индия).

Александр Предке (Россия) — Васиф Дурарбейли (Азербайджан).

Борис Савченко (Россия) — Аниш Гири (Нидерланды).

Алексей Сарана (Россия) — Владислав Ковалёв (ФИДЕ).

Дмитрий Яковенко (Россия) — Тимур Гареев (США).

Владимир Федосеев (Россия) — Аксель Бахманн (Парагвай).

Санан Сюгиров (Россия) — Нихал Сарин (Индия).

Дмитрий Андрейкин (Россия) — Эмре Джан (Турция).

Давид Паравян (Россия) — Александр Онищук (США).

Кирилл Алексеенко (Россия) — Михал Красенков (Польша).

Володар Мурзин (Россия) — Владислав Артемьев (Россия).

Григорий Опарин (Россия) — Богдан-Даньел Дяк (Румыния).

Сергей Карякин (Россия) — Шамсиддин Вохидов (Узбекистан).

Никита Витюгов (Россия) — Войцех Плат (Чехия).

Пётр Свидлер (Россия) — Пабло Салинас Эррера (Чили).

Александр Мотылёв (Россия) — Ринат Юмабаев (Казахстан).