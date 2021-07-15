В 2021 году чемпионат мира по скалолазанию пройдёт в Москве

Впервые в истории чемпионат мира по скалолазанию пройдёт в России, сообщили на официальном сайте Федерации скалолазания России (ФСР).

Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC) официальным письмом на имя президента ФСР Дмитрия Бычкова подтвердила, что чемпионат мира по скалолазанию в 2021 году пройдёт в Москве, как и планировалось ранее.

ФСР получила право на проведение чемпионата мира в России в марте 2019 года, однако затем вступили в силу санкции в отношении российского спорта, которые в числе прочего запретили проведение чемпионатов мира по разным видам спорта на территории России до 2023 года.



После ряда согласований удалось подтвердить, что чемпионат мира по скалолазанию пройдёт в Москве в запланированные ранее сроки с 15 по 22 сентября.