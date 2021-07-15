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Сергей Карякин вышел в 1/32 финала на турнире в Сочи

Сергей Карякин вышел в 1/32 финала на турнире в Сочи
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Российский шахматист Сергей Карякин белыми фигурами победил представителя Узбекистана Шамсиддина Вохидова в первой партии 1/64 финала Кубка мира по шахматам. Турнир проходит в Сочи.

Вторая партия состоится в пятницу. Регламент Кубка мира подразумевает матчи на выбывание. Каждый матч состоит из двух классических партий. В случае ничейного исхода по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы.

Мужской Кубок мира завершится 6 августа. Общий призовой фонд соревнования составляет $ 1 892 500.

Сергей Карякин — гроссмейстер, в возрасте 12 лет и 211 дней ставший самым молодым гроссмейстером в истории. Он является победителем Кубка мира 2015 года.

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