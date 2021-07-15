На Кубке мира в Сочи заразившегося коронавирусом шахматиста вывели из зала во время матча

На Кубке мира по шахматам в Сочи зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Это случилось во время первой партии второго круга турнира. Инфицированного шахматиста в соответствии с медицинским протоколом тут же вывели из игровой зоны, не дав возможности доиграть матч. Ему было засчитано техническое поражение. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE). Имя участника не разглашается.
Также отмечается, что соперник заболевшего гроссмейстера тоже немедленно покинул игровой зал. Он будет проходить дополнительное медицинское обследование, в пятницу ему предстоит ещё одна проверка в соответствии с графиком.
Мужской Кубок мира по шахматам завершится 6-го августа. Общий призовой фонд соревнования составил более $ 1,8 млн.
- 15 июля 2021
-
20:59
-
20:43
-
20:32
-
19:59
-
19:54
-
19:16
-
17:28
-
15:00
-
10:53
-
08:38
-
00:04
- 14 июля 2021
-
23:31
-
22:32
-
22:08
-
21:15
-
18:50
-
18:32
-
18:21
-
17:44
-
17:30
-
16:03
-
15:38
-
13:48
-
10:23
-
02:10
-
00:31
- 13 июля 2021
-
23:24
-
22:07
-
21:54
-
21:06
-
19:55
-
19:20
-
17:26
-
16:32
-
10:14