На Кубке мира в Сочи заразившегося коронавирусом шахматиста вывели из зала во время матча

На Кубке мира по шахматам в Сочи зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Это случилось во время первой партии второго круга турнира. Инфицированного шахматиста в соответствии с медицинским протоколом тут же вывели из игровой зоны, не дав возможности доиграть матч. Ему было засчитано техническое поражение. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE). Имя участника не разглашается.

Также отмечается, что соперник заболевшего гроссмейстера тоже немедленно покинул игровой зал. Он будет проходить дополнительное медицинское обследование, в пятницу ему предстоит ещё одна проверка в соответствии с графиком.

Мужской Кубок мира по шахматам завершится 6-го августа. Общий призовой фонд соревнования составил более $ 1,8 млн.