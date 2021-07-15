Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

На Кубке мира в Сочи заразившегося коронавирусом шахматиста вывели из зала во время матча

На Кубке мира в Сочи заразившегося коронавирусом шахматиста вывели из зала во время матча
Комментарии

На Кубке мира по шахматам в Сочи зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Это случилось во время первой партии второго круга турнира. Инфицированного шахматиста в соответствии с медицинским протоколом тут же вывели из игровой зоны, не дав возможности доиграть матч. Ему было засчитано техническое поражение. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE). Имя участника не разглашается.

Также отмечается, что соперник заболевшего гроссмейстера тоже немедленно покинул игровой зал. Он будет проходить дополнительное медицинское обследование, в пятницу ему предстоит ещё одна проверка в соответствии с графиком.

Мужской Кубок мира по шахматам завершится 6-го августа. Общий призовой фонд соревнования составил более $ 1,8 млн.

Новость по теме
Магнус Карлсен и Сергей Карякин узнали соперников во втором раунде Кубка мира в Сочи
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021