Шахматистка Горячкина выиграла первую партию в 1/32 финала Кубка мира

Российская шахматистка Александра Горячкина чёрными фигурами победила Гулрухбегим Тохиржонову из США в первой партии 1/32 финала Кубка мира.

В другой партии россиянка Алиса Галлямова обыграла белыми представительницу Венгрии Хоанг Тхань Чанг, Александра Костенюк белыми — перуанку Дейси Кори, Валентина Гунина чёрными — индонезийку Ирине Сукандар, Полина Шувалова белыми — Турмунх Мунхзул из Монголии.

Женский Кубок мира завершится 3 августа. Общий призовой фонд женской части соревнований составляет $ 676 250. Три лучшие шахматистки по итогам Кубка мира получат право сыграть в турнире претенденток.

Александра Горячкина — гроссмейстер, двукратная победительница женского Кубка России, чемпионка России 2015, 2017 и 2020 годов.

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