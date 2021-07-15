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Контактировавших с инфицированным шахматистом в Сочи возьмут под наблюдение

Контактировавших с инфицированным шахматистом в Сочи возьмут под наблюдение
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Контактировавших с инфицированным шахматистом на Кубке мира в Сочи возьмут под наблюдение.

«Специалисты возьмут под наблюдение контактировавших с участником проходящего в Сочи Кубка мира по шахматам, тест которого на коронавирус дал положительный результат», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Сегодня на Кубке мира по шахматам в Сочи зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Это случилось во время первой партии второго круга турнира. Инфицированного шахматиста в соответствии с медицинским протоколом тут же вывели из игровой зоны, не дав возможности доиграть матч. Ему было засчитано техническое поражение. Имя участника не разглашается.

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