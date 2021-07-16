ФИДЕ изучает причину, по которой результат теста шахматиста пришёл в ходе партии

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) изучает причины, по которым уведомление о положительном результате теста на коронавирус одного из участников Кубка мира пришло с опозданием.

В четверг тест одного из участников Кубка мира, имя которого не называется, показал положительный результат, о чём стало известно лишь в ходе партии второго раунда. В соответствии с медицинским протоколом турнира шахматисту было предложено немедленно покинуть игровую зону, ему засчитали техническое поражение, а сам гроссмейстер был помещён на карантин. Его соперник после этого также прошёл тестирование.



«Медицинское агентство, которое проводит тестирование на коронавирус, должно было уведомить ФИДЕ о положительном тесте спортсмена до 13:00. Однако по причинам, которые мы сейчас изучаем, ФИДЕ была уведомлена об этом лишь в 15:21, когда партия уже началась», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте федерации.

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