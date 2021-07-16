Гандбольный ЦСКА привился в полном составе от коронавируса

Гандбольный ЦСКА прошёл вакцинацию от коронавируса. Об этом клуб сообщил в своём "инстаграме".
Игроки, тренерский штаб и менеджмент клуба сделали первую прививку вакциной «Спутник V». Таким образом, клуб не только сделал шаг в сторону защиты здоровья спортсменов и сотрудников, но и выполнил требования правительства Москвы и главного санитарного врача столицы по срокам вакцинации.
«Вакцинация очень важна, чтобы избежать серьёзных последствий после заболевания, которое сегодня является проблемой мирового масштаба. Кроме того, вакцинироваться нам необходимо из-за приближающегося старта нового сезона. Во всём мире и в России всё время появляются новые требования для предотвращения распространения инфекции. Нам тоже хочется, чтобы всё скорее нормализовалось», — приводит слова начальника команды Михаила Фёдорова официальный «инстаграм» клуба.
Фотографию можно посмотреть в "инстаграме" гандбольного ЦСКА.
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