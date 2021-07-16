Анастасия Брызгалова: футболистам можно не выигрывать ЧМ и получать сумасшедшие деньги

Российская спортсменка Анастасия Брызгалова рассказала о заработках в кёрлинге.

«Можно ли хорошо зарабатывать, занимаясь кёрлингом? Тут важно понимать, что для вас «хорошо». Для кого-то 100 000 рублей мало, а кому-то и 30 000 хватит. Запросы у всех разные!



Безусловно, заработок спортсмена зависит от его результатов: хорошо выступаешь на соревнованиях — получаешь хорошие деньги, плохо выступаешь — мало получаешь. Я говорю именно про кёрлинг, потому что, например заработок того же спортсмена-футболиста сильно отличается. Можно не выигрывать ЧМ и получать сумасшедшие деньги, а заодно и звание ЗМС, но это совсем другая история.



Когда в 16 лет я начала заниматься кёрлингом, то ~4 года получала НИСКОЛЬКО. Но давайте к цифрам.

Из чего же складывается зарплата:



1. Ставка ЦСП (центр спортивной подготовки) минимально ~30 000 рублей, максимальная ~105 000. В зависимости от того, какой результат ты показал в сезоне, тебе начисляется к базовой ставке коэффициент. Например за победу на ЧМ начисляется максимальный коэффициент, за ЧЕ вроде поменьше и т. д.

2. Ставка от региона: ~от 15 до 25 тыс. (также она зависит от результата спортсмена в сезоне и наверняка в разных регионах разная).

3. Призовые деньги на турнирах. Суммы ооочень разные, на некоторых турнирах можно выиграть 20 тыс. руб., а на некоторых — 2 млн. Сумма делится на всех членов команды и процент тренеру. Самые престижные и «богатые» турниры обычно в Канаде и Китае, там можно очень хорошо заработать.

В общем-то, на этом всё и заканчивается.

Есть, конечно, корпоративные истории, когда кёрлеры проводят мастер-классы, участвуют в проектах, за которые платят деньги, но это единичные случаи. Спонсорами мы тоже похвастаться пока не можем, потому что спорт молодой для нашей страны и показывают его не так часто. Но стоит отметить, что если спортсмен находится на базе на сборах (а это примерно 10 месяцев в году), то его там и кормят, и поят бесплатно, и восстанавливающие процедуры делают, а если выезжает на международные соревнования, сборы и турниры, то он получает суточные, то есть деньги по сути тратить некогда и некуда», — написала Брызгалова в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть в "инстаграме" Анастасии Брызгаловой.