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Четыре российских шахматиста одержали победы на тай-брейке и вышли в 1/32 финала КМ

Четыре российских шахматиста одержали победы на тай-брейке и вышли в 1/32 финала КМ
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Четыре российских шахматиста вышли в 1/32 финала Кубка мира, который проходит в Сочи, по итогам тай-брейка. По итогам двух партий с классическим контролем шахматисты не сумели выявить победителя.

Даниил Дубов обыграл представителя Индии Гукеша Доммараджу с общим счётом 2,5:1,5. Григорий Опарин оказался сильнее румына Богдана-Даниела Дяка – 2,5:1,5. Андрей Есипенко нанёс поражение Тай Дай Ван Нгуену из Чехии – 2,5:1,5. Владислав Артемьев переиграл соотечественника Володара Мурзина – 2,5:1,5.

Россиянин Александр Предке уступил Васифу Дурарбейли из Азербайджана со счётом 1:3, Александр Сарана проиграл выступающему под флагом ФИДЕ белорусу Владиславу Ковалёву — 2,5:3,5, Дмитрий Яковенко не справился с представителем США Тимуром Гареевым — 1,5:2,5.

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