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Мария Ласицкене выиграла второй международный турнир в Финляндии

Мария Ласицкене выиграла второй международный турнир в Финляндии
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Трёхкратная чемпионка мира российская легкоатлетка Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на международном турнире в Лапинлахти (Финляндия).

Ласицкене выиграла соревнования с результатом 1,92 метра. Уже в ранге победительницы россиянка трижды пыталась взять планку на высоте 1,97 м, но безуспешно. Второе место заняла представительница Финляндии Элла Юннила, взявшая высоту 1,89 метра, третьей стала Татьяна Гусин из Греции — 1,86.

Ранее на первом международном турнире после восстановления от травмы в Йоэнсуу (Финляндия) Ласицкене взяла планку на высоте два метра.

28-летняя Ласицкене, вошедшая в число десяти спортсменов сборной России, которые выступят на Олимпийских играх в Токио, получила травму после того, как стала четвёртой на этапе Бриллиантовой лиги в Великобритании. По возвращении в Москву на одной из тренировок Мария повредила ногу.

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