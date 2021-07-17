Мария Ласицкене выиграла второй международный турнир в Финляндии

Трёхкратная чемпионка мира российская легкоатлетка Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на международном турнире в Лапинлахти (Финляндия).
Ласицкене выиграла соревнования с результатом 1,92 метра. Уже в ранге победительницы россиянка трижды пыталась взять планку на высоте 1,97 м, но безуспешно. Второе место заняла представительница Финляндии Элла Юннила, взявшая высоту 1,89 метра, третьей стала Татьяна Гусин из Греции — 1,86.
Ранее на первом международном турнире после восстановления от травмы в Йоэнсуу (Финляндия) Ласицкене взяла планку на высоте два метра.
28-летняя Ласицкене, вошедшая в число десяти спортсменов сборной России, которые выступят на Олимпийских играх в Токио, получила травму после того, как стала четвёртой на этапе Бриллиантовой лиги в Великобритании. По возвращении в Москву на одной из тренировок Мария повредила ногу.
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