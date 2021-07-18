Гольфист-трансгендер столкнулся с оскорблениями и угрозами

Первый в истории гольфист-трансгендер Элисон Пёркинс, принявший участие в региональной квалификации к Открытому чемпионату Великобритании, столкнулся с оскорблениями и угрозами. Спортсмен прокомментировал травлю, развернувшуюся вокруг него.

«Я перезагружусь и скоро вернусь. Люди, травящие меня, порой просто не осознают, как сильно они могут повлиять на чью-то жизнь. Вчера я на полном серьёзе начал думать о том, что хочу бросить гольф, но потом пришёл в себя и осознал, что если уйду из гольфа, то как бы проиграю эту дуэль, поэтому я решил не поддаваться. В своей жизни мне приходилось много бороться, чтобы продолжать карьерно расти. Я хочу стать лучшим профессиональным игроком в гольф», — цитирует спортсмена The Telegraph.