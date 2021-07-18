Гендиректор РУСАДА: если претензии ВАДА сохранятся, несоответствие продлят на 2 года

И.о. генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов ответил на вопрос, будет ли возглавляемая им организация восстановлена в правах 16 декабря 2022 года.

17 декабря 2020 года РУСАДА было признано не соответствующим антидопинговому кодексу ВАДА, санкции были наложены на два года. Из-за них Россия не может выступать под национальным флагом на Олимпиадах и чемпионатах мира, а также принимать аналогичные соревнования.

«Собственно, решение о несоответствии РУСАДА и вынесено в связи с тем, что не были выполнены критические требования по аутентичности базы данных LIMS московской лаборатории.

Здесь хотелось бы немножко дистанцироваться, поскольку ни тогда, ни сейчас, ни сущностно, ни процедурно РУСАДА не связано с базой данных. В поступающих к нам решениях и запросах содержатся определённые требования, касающиеся LIMS, указаны действия, которые должны быть выполнены.

Процедурой предусмотрена оценка выполнения требований ВАДА с периодичностью в два года. Если претензии сохранятся, несоответствие будет продлено на следующий двухлетний период, возможно, через суд. Потом опять соберётся комиссия ВАДА и опять примет решение. Это установленный порядок, опирающийся на гражданское право Швейцарии.

Наша линия поведения — придерживаться плана восстановления и жить сегодняшним моментом. Выполнили — отчитались. Демонстрируем максимальную открытость и готовность придерживаться международного кодекса — с надеждой на благополучный исход», — приводит слова Буханова сайт «Матч ТВ».