Вскрытие допинг-проб Б российских гребцов Моргачёва и Сорина подтвердило наличие мельдония

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил о результатах вскрытия проб Б российских гребцов Никиты Моргачёва и Павла Сорина, которых ранее обвинили в употреблении допинга. Спортсмены должны были принять участие в Олимпийских играх в Токио (Япония).

«Вскрытие проб Б гребцов Моргачёва и Сорина подтвердило наличие мельдония в организме спортсменов. Этот факт стал одной из причин нашего очень тяжёлого решения снять с участия в Олимпийских играх наш экипаж мужской парной четвёрки. Но мы посчитали этот шаг единственно верным на данный момент. Что касается возможного нарушения антидопинговых правил нашими спортсменами, то расследование всех обстоятельств случившегося обязательно будет продолжено», — приводит слова Свирина ТАСС.