В США бейсбольный матч остановили из-за стрельбы за пределами стадиона

В Вашингтоне бейсбольный матч был приостановлен из-за перестрелки за пределами стадиона. В результате стрельбы пострадали трое, двое из них были зачинщиками стрельбы. Об этом сообщила полиция города.

Несмотря на то что инцидент произошёл за пределами стадиона, это событие вызвало хаос внутри спортивного комплекса, на котором проходил матч. Участники соревнований и зрители пытались укрыться или покинуть стадион.

Выстрелы были зафиксированы около 21:30 по местному времени. Перестрелка между двумя автомобилями развернулась в непосредственной близости от стадиона.



Две машины пытались скрыться с места происшествия. Один из них был перехвачен полицией, а два его раненых пассажира, находившихся внутри, находятся в больнице, сообщает Marca.