Мужская сборная России завоевала бронзу ЧЕ по пляжному гандболу

На чемпионате Европы по пляжному гандболу в Варне (Болгария) прошёл матч за третье место среди мужских команд. Сборная России обыграла команду Испании со счётом 2:1. В составе победителей самым результативным оказался Егор Кочура, принесший команде 13 очков. Сборная России под руководством Владимира Калашникова и Владимира Полетаева стала обладателем бронзовых медалей турнира.
В финальном поединке сборная Дании в двух сетах обыграла команду Хорватии и завоевала золотые медали.
Отметим, что женская сборная России в заключительном матче чемпионата Европы обыграла команду Болгарии и завершила турнир на 15-м месте.
Пляжный гандбол. Чемпионат Европы
Мужчины. Матч за 3-е место
Россия — Испания — 2:1 (24:23, 14:16, 7:6).
Финал
Дания — Хорватия — 2:0 (25:20; 28:22).
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