Карякин, Грищук и Дубов выиграли первые партии 1/32 финала Кубка мира по шахматам

На Кубке мира по шахматам в Сочи завершились первые партии 1/32 финала. Из 15 российских участников, дошедших до этой стадии, шесть одержали победы, шесть разошлись миром с соперниками и трое потерпели поражения.

Сергей Карякин обыграл соотечественника Григория Опарина, Даниил Дубов нанёс поражение Владимиру Малахову. Александр Грищук нанёс поражение аргентинцу Алану Пичоту, Владимир Федосеев оказался сильнее Тимура Гареева из США. Дмитрий Андрейкин одержал победу на Нихалом Сарином из Индии, Никита Витюгов – над Алексеем Шировым из Испании.

По пол-очка набрали Пётр Свидлер, Владислав Артемьев, Давид Паравян, Евгений Томашевский, Андрей Есипенко и Максим Матлаков.

Павел Понкратов уступил Жахонгиру Вахидову из Узбекистана.

Вторые партии 1/32 финала будут сыграны завтра, 19 июля. Если они не выявят победителей в парах, состоится тай-брейк.