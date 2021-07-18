Российские волейболистки выиграли юниорский чемпион Европы U16

Российские волейболистки завоевали золотые медали чемпионата Европы U16, который проходил в Венгрии и Словакии.

В финальном матче в Ньиредьхазе (Венгрия) россиянки оказались сильнее соотечественниц из Италии, одержав победу со счётом 3:1 (25:21, 22:25, 25:21, 25:16).

Самым результативным игроком встречи стала Полина Ковалёва, принесшая сборной России 24 очка. 18 баллов на счету Марины Аслямовой. Обе подали по четыре эйса. По два результативных блока поставили Вероника Еремеева и Александра Захарова.

Бронзовым призёром стала сборная Болгарии, обыгравшая в матче за третье место команду Турции – 3:2 (21:25, 20:25, 25:10, 25:20, 15:6).

Волейбол. Чемпионат Европы U16. Женщины

Финал

Россия – Италия — 3:1 (25:21, 22:25, 25:21, 25:16).