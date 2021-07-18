Российские волейболисты уступили Словении в финале чемпионата Европы U17

Российские волейболисты стали серебряными призёрами чемпионата Европы U17, который проходил в Албании.
В финальном матче россияне уступили сверстникам из Словении со счётом 0:3 (23:25, 21:25, 23:25). Самым результативным в составе сборной России стал Глеб Стефанович, набравший 12 очков. По два эйса подали Иван Скворцов и Александр Коченов.
Отметим, что на групповом этапе россияне заняли первое место в группе I, выиграв все пять матчей, в том числе и у Словении – 3:2 (25:19, 23:25, 25:18, 23:25, 15:13). В полуфинале российские юниоры оказались сильнее сверстников из Италии – 3:0 (25:19, 27:25, 25:17).
Бронзовым призёром чемпионата Европы U17 стала команда Польши.
Волейбол. Чемпионат Европы U17. Мужчины
Финал
Россия – Словения — 0:3 (23:25, 21:25, 23:25).
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