Российские волейболисты уступили Словении в финале чемпионата Европы U17

Российские волейболисты стали серебряными призёрами чемпионата Европы U17, который проходил в Албании.

В финальном матче россияне уступили сверстникам из Словении со счётом 0:3 (23:25, 21:25, 23:25). Самым результативным в составе сборной России стал Глеб Стефанович, набравший 12 очков. По два эйса подали Иван Скворцов и Александр Коченов.

Отметим, что на групповом этапе россияне заняли первое место в группе I, выиграв все пять матчей, в том числе и у Словении – 3:2 (25:19, 23:25, 25:18, 23:25, 15:13). В полуфинале российские юниоры оказались сильнее сверстников из Италии – 3:0 (25:19, 27:25, 25:17).

Бронзовым призёром чемпионата Европы U17 стала команда Польши.

Волейбол. Чемпионат Европы U17. Мужчины

Финал

Россия – Словения — 0:3 (23:25, 21:25, 23:25).